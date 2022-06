Eurovision, edizione 2023 non si farà in Ucraina (Di venerdì 17 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Dopo la vittoria all'Eurovision Song Contest di maggio, l'EBU ha esplorato le opzioni per ospitare la competizione del prossimo anno con l'emittente pubblica Ucraina.Data la guerra in corso dall'invasione russa del paese vincitore di quest'anno, l'EBU si è presa il tempo per condurre una valutazione completa e uno studio di fattibilità”. Lo rendono noto gli organizzatori dell'Eurovison Song Contest. “A seguito di un'analisi obiettiva, il gruppo di riferimento, il consiglio di amministrazione dell'ESC, ha concluso con profondo rammarico che, date le circostanze attuali, le garanzie di sicurezza e operative richieste a un'emittente per ospitare, organizzare e produrre l'Eurovision Song Contest secondo le regole dell'ESC non possono essere soddisfatte dall'Ucraina. L'EBU desidera ringraziare UA:PBC per ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Dopo la vittoria all'Song Contest di maggio, l'EBU ha esplorato le opzioni per ospitare la competizione del prossimo anno con l'emittente pubblica.Data la guerra in corso dall'invasione russa del paese vincitore di quest'anno, l'EBU si è presa il tempo per condurre una valutazione completa e uno studio di fattibilità”. Lo rendono noto gli organizzatori dell'Eurovison Song Contest. “A seguito di un'analisi obiettiva, il gruppo di riferimento, il consiglio di amministrazione dell'ESC, ha concluso con profondo rammarico che, date le circostanze attuali, le garanzie di sicurezza e operative richieste a un'emittente per ospitare, organizzare e produrre l'Song Contest secondo le regole dell'ESC non possono essere soddisfatte dall'. L'EBU desidera ringraziare UA:PBC per ...

