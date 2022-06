Europei Scherma: ben 3 le medaglie sicure, Errigo, Volpi e Curatoli in semifinale (Di venerdì 17 giugno 2022) Sono in arrivo tre medaglie per l’Italia nella prima giornata dei Campionati Europei Assoluti Antalya 2022. In Turchia infatti, per il fioretto femminile, due delle semifinaliste saranno italiane: Arianna Errigo e Alice Volpi. Alle ore 17.30 italiane, la prima affronterà la francese Thibus, la seconda la britannica Stutchbury. Non male anche anche le altre fiorettiste italiane del Ct Stefano Cerioni: settimo posto per Francesca Palumbo, battuta dalla Errigo nel derby dei quarti di finale, e decimo per Martina Favaretto (a sua volta sconfitta in una sfida tutta italiana dalla Palumbo nel turno precedente). In conclusione, anche Luca Curatoli ha raggiunto la semifinale nella sciabola maschile, che affronterà il francese Apithy. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 17 giugno 2022) Sono in arrivo treper l’Italia nella prima giornata dei CampionatiAssoluti Antalya 2022. In Turchia infatti, per il fioretto femminile, due delle semifinaliste saranno italiane: Ariannae Alice. Alle ore 17.30 italiane, la prima affronterà la francese Thibus, la seconda la britannica Stutchbury. Non male anche anche le altre fiorettiste italiane del Ct Stefano Cerioni: settimo posto per Francesca Palumbo, battuta dallanel derby dei quarti di finale, e decimo per Martina Favaretto (a sua volta sconfitta in una sfida tutta italiana dalla Palumbo nel turno precedente). In conclusione, anche Lucaha raggiunto lanella sciabola maschile, che affronterà il francese Apithy. SportFace.

Eurosport_IT : FANTASTICHE ALICE E ARIANNA!!! ???????? Volpi ed Errigo centrano le semifinali agli Europei di Antalya! Medaglia mood:… - Federscherma : Terza medaglia azzurra in arrivo agli Europei di #Antalya con Luca Curatoli che, nella sciabola, vola in semifinale… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Scherma: Europei al via, già certi due podi Italia nel fioretto - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Scherma: Europei al via, già certi due podi Italia nel fioretto - susydigennaro : RT @napolimagazine: Scherma: Europei al via, già certi due podi Italia nel fioretto -