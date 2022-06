Donazzan Fdi definì la professoressa trans suicida ' un uomo vestito da donna' Elio Vito | si dovrebbe dimettere

Piu_Europa : Elena Donazzan, esponente di FdI e assessora all'Istruzione e alle Pari Opportunità della Regione Veneto nel 2015,… - boroevic : Donazzan sulla prof trans Cloe Bianco: 'Dissi che era un uomo travestito da donna. Fui minacciata, ma rivendico que… - globalistIT : - Io629 : RT @ZanAlessandro: Giorgia Meloni urla contro la presunta “lobby lgbt”. Elena Donazzan in silenzio dopo il suicidio di Cloe Bianchi, prof t… - angelo_menel : @salvino41171 @elio_vito attenti ai luoghi comuni, meglio non fermarsi solo ai titoli dei post (lo dico per primo a… -

Il Giornale Di Vicenza

Lafa la vittima "È sconvolgente che il movimento Lgbt stia usando la morte tragica di una persona per fare una polemica politica. Io credo che chi ha lasciato solo il professor Bianco sia ...Insomma, la docente trans sarebbe morta per mano della, è il ragionamento di Zan che, poi, ... Lo scopo è sempre quello di far passarecome il partito dell'odio solo perché si schiera ... Elena Donazzan: «FdI in Veneto più della Lega. E si diploma partito del Nord» L'assessora alla regione veneto Elena Donazzan, nota per le sue sortite filo fasciste e per essere andata il 25 aprile a commemorare nazi-fascisti è nel mirino per il suicidio della professoressa tran ...L’assesore all’Istruzione del Veneto (di FdI) bersagliata sui social dopo il suicidio della professoressa transgender, espulsa da scuola nel 2015. «Contro di me un attacco politico» ...