Di Maio, la rottura con Conte è sicura. Scalare i 5 Stelle o scissione? (Di venerdì 17 giugno 2022) Nessuna possibilità di riconciliazione. Il messaggio che arriva dall'entourage di Luigi Di Maio, all'indomani dello scontro durissimo con Giuseppe Conte, è chiaro. Chiarissimo. Il ministro degli Esteri è ormai convinto, sicuro, che l'ex premier voglia far cadere il governo Draghi e, di... Segui su affaritaliani.it

