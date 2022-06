"Ciò che manca a noi di sinistra": Barbara Alberti, la confessione con cui incorona Giorgia Meloni (Di venerdì 17 giugno 2022) Barbara Alberti è come molti dei suoi trentasei libri: imprevedibile e spiazzante fino all'ultima parola. Se c'è una strada diritta lei la evita e ti conduce nelle vie tortuose e poco frequentate del suo pensiero. Le chiediamo un commento sugli insulti che molte donne di sinistra hanno scaricato addosso a Giorgia Meloni dopo la vittoria alle elezioni e il trionfo nei sondaggi sul gradimento dei leader. «Non sono al corrente di questi insulti. A me, che sono di sinistra, preoccupa la crescita della destra e mi duole enormemente l'assenza della sinistra. Ci sono tante brave persone ma non vedo nessuno che abbia la passione e la convinzione di un Berlinguer. La crescita della destra è dovuta alla morte della sinistra. Non condivido nulla di quello che ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022)è come molti dei suoi trentasei libri: imprevedibile e spiazzante fino all'ultima parola. Se c'è una strada diritta lei la evita e ti conduce nelle vie tortuose e poco frequentate del suo pensiero. Le chiediamo un commento sugli insulti che molte donne dihanno scaricato addosso adopo la vittoria alle elezioni e il trionfo nei sondaggi sul gradimento dei leader. «Non sono al corrente di questi insulti. A me, che sono di, preoccupa la crescita della destra e mi duole enormemente l'assenza della. Ci sono tante brave persone ma non vedo nessuno che abbia la passione e la convinzione di un Berlinguer. La crescita della destra è dovuta alla morte della. Non condivido nulla di quello che ...

