Calcio: Ranocchia verso il Monza, pronto un biennale per l'ex difensore dell'Inter (Di venerdì 17 giugno 2022) Monza, 17 giu. - (Adnkronos) - E' cosa fatta l'ingaggio di Andrea Ranocchia da parte del Monza. Il 34enne difensore, in scadenza di contratto con l'Inter, sosterrà nei prossimi giorni le visite mediche e poi arriverà la firma su un contratto biennale. Ranocchia vanta 215 presenze in Serie A, con le maglie di Inter, Bari, Sampdoria e Genoa. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022), 17 giu. - (Adnkronos) - E' cosa fatta l'ingaggio di Andreada parte del. Il 34enne, in scadenza di contratto con l', sosterrà nei prossimi giorni le visite mediche e poi arriverà la firma su un contrattovanta 215 presenze in Serie A, con le maglie di, Bari, Sampdoria e Genoa.

Pubblicità

Tutto__Calcio_ : Andrea #Ranocchia sarà un calciatore del #Monza! Il difensore ex-#Inter firmerà un contratto di due anni con la squ… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - Monza, fatta per l'arrivo di Andrea Ranocchia - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Monza, fatta per l'arrivo di Andrea Ranocchia - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Monza, fatta per l'arrivo di Andrea Ranocchia - napolimagazine : SKY - Monza, fatta per l'arrivo di Andrea Ranocchia -