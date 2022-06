 “Basta con le prediche infarcite di moralismi“ | Francesco raccomanda ai formatori “di non scivolare nell’autoreferenzialità”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 17 giugno 2022) “Il linguaggio teologico dev’essere sempre vivo, dinamico, non può fare a meno di evolversi e deve preoccuparsi di farsi comprendere. A volte leo le catechesi che ascoltiamo sono fatte in buona parte di, non abbastanza ‘teologiche’, cioè poco capaci di parlarci di Dio e di rispondere alle domande di senso che accompagnano la vita della gente, e che spesso non si ha il coraggio di formulare apertamente“. Eccolo il ‘picconatore’ della ‘burocrazia ecclesiastica’, il rinnovatore di un sistema che non può prescindere dalla centralità della spiritualità, e dal fulcro dell’essere umano.: “Basta con ledi“ Così stamane, in occasione del 150° anniversario della rivista ‘La Scuola Cattolica’, rivolgendosi ai...