A.A.A. compagno di doppio misto per Wimbledon cercasi: Coco Gauff mette l’annuncio su Twitter (Di venerdì 17 giugno 2022) Il doppio, meglio ancora quello misto, giocato da maschi e femmine in coppia, è una nicchia del tennis ancora un po’ primitiva, immediata, giocherellona. Accade così, per esempio, che la talentuosissima e modesta tunisina Ons Jabeur venga scelta da Serena Williams come per tornare in campo dopo un anno, al torneo di doppio a Eastbourne. Una che ha vinto ventitré Slam in singolare e altri 14 in doppio, vinti con sua sorella Venus, ma anche tre medaglie d’oro alle Olimpiadi. Jabeur non se n’è fatta ancora una ragione: “Sono ancora al settimo cielo – ha raccontato a Ben Rothenberg che l’ha chiamata per Racquet. “Il mio allenatore è in contatto con il suo. Mi ha detto: ‘Giocheresti in doppio con Serena? Insomma, voglio dire, ovviamente la risposta era sì. Una volta ci siamo incrociate, era incinta. Le ho ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 17 giugno 2022) Il, meglio ancora quello, giocato da maschi e femmine in coppia, è una nicchia del tennis ancora un po’ primitiva, immediata, giocherellona. Accade così, per esempio, che la talentuosissima e modesta tunisina Ons Jabeur venga scelta da Serena Williams come per tornare in campo dopo un anno, al torneo dia Eastbourne. Una che ha vinto ventitré Slam in singolare e altri 14 in, vinti con sua sorella Venus, ma anche tre medaglie d’oro alle Olimpiadi. Jabeur non se n’è fatta ancora una ragione: “Sono ancora al settimo cielo – ha raccontato a Ben Rothenberg che l’ha chiamata per Racquet. “Il mio allenatore è in contatto con il suo. Mi ha detto: ‘Giocheresti incon Serena? Insomma, voglio dire, ovviamente la risposta era sì. Una volta ci siamo incrociate, era incinta. Le ho ...

Pubblicità

napolista : A.A.A. compagno di doppio misto per #Wimbledon cercasi: #CocoGauff mette l’annuncio su Twitter La finalista del… - MatCas71 : @Eurosport_IT Io e il mio compagno di doppio ???? - zanghif03 : Dopo 3 anni, da #Wimbledon '19, e in seguito all'annuncio della wildcard per il 3° slam della stagione, Stan… - juventitudine : L'unico che ha giocato oggi ed è in campo in doppio mentre gli avversari e il suo compagno (sì, Daniil, cosa hai da… - megliobarbari : @borghi_claudio Oh, Melucci ha preso più del doppio dei voti dell'ex compagno di partito Musillo. -