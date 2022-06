Via la mascherina in aereo, ma resta per i treni e i bus (Di giovedì 16 giugno 2022) Niente più aerei, ma solo bus e treni. Il governo subisce il pressing della Lega, dopo il flop dei test referendari ed elettorali. E in sede di approvazione del decreto sulle nuove regole anti-Covid sono stati depennati gli aerei dall’estensione dell’obbligo di mascherine scaduto il 15 giugno – racconta il Messaggero. È l’unica modifica fatta rispetto alla bozza di testo entrata in consiglio dei ministri. Confermata, invece, la proroga fino al 30 settembre dell’obbligo di mascherina sui treni, compresi quelli dell’alta velocità, metro, bus, ospedali e residenze per anziani. La disparità di trattamento aerei-treni è destinata a sollevare un polverone. L’Italia resta l’unico Paese al mondo a mantenere l’obbligatorietà della mascherina sui mezzi di trasporto, tranne appunto gli ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 16 giugno 2022) Niente più aerei, ma solo bus e. Il governo subisce il pressing della Lega, dopo il flop dei test referendari ed elettorali. E in sede di approvazione del decreto sulle nuove regole anti-Covid sono stati depennati gli aerei dall’estensione dell’obbligo di mascherine scaduto il 15 giugno – racconta il Messaggero. È l’unica modifica fatta rispetto alla bozza di testo entrata in consiglio dei ministri. Confermata, invece, la proroga fino al 30 settembre dell’obbligo disui, compresi quelli dell’alta velocità, metro, bus, ospedali e residenze per anziani. La disparità di trattamento aerei-è destinata a sollevare un polverone. L’Italial’unico Paese al mondo a mantenere l’obbligatorietà dellasui mezzi di trasporto, tranne appunto gli ...

Pubblicità

borghi_claudio : 'Il SOLITO Claudio Borghi' Ma poveretti. Salvini: 'Mascherine ai seggi? Un bavaglio'. L'ultimo complotto della Leg… - irene_p2001 : RT @RobiVil: Dire che @robersperanza ha preso #COVID per via della mascherina è come sostenere che sotto un acquazzone ci si bagna i piedi… - EnricaMaina : Referendum, Meloni arriva al seggio e si lamenta della mascherina: “Una ... - Miti_Vigliero : RT @FranceskoNew: @Miti_Vigliero 'via la mascherina ma i casi non scendono' ?? E' un capolavoro dai! C'è un mondo, come presupposto... @gian… - killercereali : RT @RobiVil: Dire che @robersperanza ha preso #COVID per via della mascherina è come sostenere che sotto un acquazzone ci si bagna i piedi… -