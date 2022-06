Uomini e Donne | “Minacce di morte”: scandalo nel Trono Over, situazione pericolosa (Di giovedì 16 giugno 2022) Una dama del Trono Over viene difesa di petto da un ex cavaliere: nasce il gossip nelle ultime ore, sarà un flirt? Ida e Fabio (Uomini e Donne)Abbiamo chiuso il Trono Over di Uomini e Donne con il litigio definitivo di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Chi ha seguito il programma sa che i due sembrava stessero per tornare insieme, ma sul finale è venuto fuori che le intenzioni di Ida erano ben lontane da quelle di Riccardo. Quest’ultimo, infatti, non sembrava assolutamente interessato a rimettersi in gioco per ricadere negli stessi errori. Una volta conclusa l’edizione del programma per via dello stop estivo, i telespettatori hanno iniziato a commentare il comportamento dei due mostrato durante le puntate: era stato tutto un teatrino? Per capire meglio ... Leggi su direttanews (Di giovedì 16 giugno 2022) Una dama delviene difesa di petto da un ex cavaliere: nasce il gossip nelle ultime ore, sarà un flirt? Ida e Fabio ()Abbiamo chiuso ildicon il litigio definitivo di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Chi ha seguito il programma sa che i due sembrava stessero per tornare insieme, ma sul finale è venuto fuori che le intenzioni di Ida erano ben lontane da quelle di Riccardo. Quest’ultimo, infatti, non sembrava assolutamente interessato a rimettersi in gioco per ricadere negli stessi errori. Una volta conclusa l’edizione del programma per via dello stop estivo, i telespettatori hanno iniziato a commentare il comportamento dei due mostrato durante le puntate: era stato tutto un teatrino? Per capire meglio ...

