Uomini e Donne: Gemma è in lacrime per lui (Di giovedì 16 giugno 2022) Gemma Galgani ricorda il suo amato gatto scomparso anni fa: “Rimarrai sempre nel mio cuore” Solo poche settimane fa è terminata una nuova edizione di Uomini e Donne. Anche quest’anno la protagonista indiscussa del programma è stata senza ombra di dubbio Gemma Galgani che ha incollato davanti al teleschermo milioni di spettatori con le sue storie amorose. Intanto, la dama possiamo dire ha un ottimo seguito anche sui social, dove ogni giorno posta foto e video che la ritraggono nel quotidiano. Poche ore fa, la settantenne ha pubblicato un ricordo struggente, commuovendo i suoi fan. Gemma galgani ricorda la scomparsa di un suo caro amico (web)Uomini e Donne: Gemma e il ricordo del suo Piripicchio Chi segue Gemma Galgani ... Leggi su formatonews (Di giovedì 16 giugno 2022)Galgani ricorda il suo amato gatto scomparso anni fa: “Rimarrai sempre nel mio cuore” Solo poche settimane fa è terminata una nuova edizione di. Anche quest’anno la protagonista indiscussa del programma è stata senza ombra di dubbioGalgani che ha incollato davanti al teleschermo milioni di spettatori con le sue storie amorose. Intanto, la dama possiamo dire ha un ottimo seguito anche sui social, dove ogni giorno posta foto e video che la ritraggono nel quotidiano. Poche ore fa, la settantenne ha pubblicato un ricordo struggente, commuovendo i suoi fan.galgani ricorda la scomparsa di un suo caro amico (web)e il ricordo del suo Piripicchio Chi segueGalgani ...

Pubblicità

pdnetwork : Ai #ballottaggi con donne e uomini competenti, seri, appassionati. Vogliamo città dove vivere meglio, lavorare e fa… - poliziadistato : Insieme in tante emergenze per aiutare i cittadini in difficoltà. Auguri alle donne e uomini della… - matteosalvinimi : Questo è quello a cui sono obbligati, ogni giorno, donne e uomini delle Forze dell’ordine a cui va il mio sostegno… - ClaudioZavatti1 : RT @Alisa44718330: È una strage, uomini che uccidono le donne, madri che uccidono i figli e figli che uccidono i genitori, NESSUNO È PROPRI… - chiarab70 : RT @fraurolo121: #CRI #CroceRossaItaliana #15giugno 1864 #BOTD Onori alle Donne e agli Uomini che prestano servizio nella CRI. https://t… -