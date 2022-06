Una deterrenza basata sulla tecnologia. Il punto di Cavo Dragone (Di giovedì 16 giugno 2022) Il mantenimento della pace e della stabilità ha bisogno di una deterrenza credibile, che non può prescindere da uno strumento militare tecnologicamente adeguato e all’avanguardia. Parola del capo di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, ascoltato in audizione alla commissione Difesa del Senato per affrontare la discussione sul disegno di legge n.2597 che rivede il modello delle Forze armate, a cui è collegata la delega al governo per la revisione dello strumento militare nazionale. L’audizione dell’ammiraglio arriva a conclusione delle indagini della commissione Difesa sul decreto per la revisione del modello militare che ha visto comparire davanti ai legislatori i capi di Stato maggiore di Esercito, Marina e Aeronautica militare. La rivoluzione tecnologica Secondo l’ammiraglio Cavo ... Leggi su formiche (Di giovedì 16 giugno 2022) Il mantenimento della pace e della stabilità ha bisogno di unacredibile, che non può prescindere da uno strumento militare tecnologicamente adeguato e all’avanguardia. Parola del capo di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe, ascoltato in audizione alla commissione Difesa del Senato per affrontare la discussione sul disegno di legge n.2597 che rivede il modello delle Forze armate, a cui è collegata la delega al governo per la revisione dello strumento militare nazionale. L’audizione dell’ammiraglio arriva a conclusione delle indagini della commissione Difesa sul decreto per la revisione del modello militare che ha visto comparire davanti ai legislatori i capi di Stato maggiore di Esercito, Marina e Aeronautica militare. La rivoluzione tecnologica Secondo l’ammiraglio...

