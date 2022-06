Ultime Notizie – Mercato Inter, l’ad: “Lukaku vuole tornare” (Di giovedì 16 giugno 2022) “C’è una grande volontà da parte di Lukaku di tornare all’Inter. Vanno verificati fattibilità economica e finanziaria e la risoluzione di alcuni problemi tecnici, però di questo è meglio che se ne parli con il dottor Marotta. Entro il 30 giugno? Cercheremo di farlo nei tempi corretti”. Così l’amministratore delegato dell’Inter Alessandro Antonello in merito alla trattativa per il possibile ritorno di Romelu Lukaku. “In questo momento è fondamentale coniugare la competitività sul campo e la sostenibilità economico-finanziaria -aggiunge Antonello a margine della presentazione della Milano Jumping Cup 2022-, questo è il lavoro che stiamo facendo, tutte le scelte del club sul Mercato saranno sempre ispirate a queste due parole. Vogliamo rispettare i paletti Uefa del fair play ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 16 giugno 2022) “C’è una grande volontà da parte didiall’. Vanno verificati fattibilità economica e finanziaria e la risoluzione di alcuni problemi tecnici, però di questo è meglio che se ne parli con il dottor Marotta. Entro il 30 giugno? Cercheremo di farlo nei tempi corretti”. Così l’amministratore delegato dell’Alessandro Antonello in merito alla trattativa per il possibile ritorno di Romelu. “In questo momento è fondamentale coniugare la competitività sul campo e la sostenibilità economico-finanziaria -aggiunge Antonello a margine della presentazione della Milano Jumping Cup 2022-, questo è il lavoro che stiamo facendo, tutte le scelte del club sulsaranno sempre ispirate a queste due parole. Vogliamo rispettare i paletti Uefa del fair play ...

