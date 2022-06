Ultime Notizie – Allerta caldo domani 17 giugno | bollino arancione in 4 città

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 16 giugno 2022) Torna la morsa delsull’Italia, soprattutto al Centro-Nord.17è previsto ildi livello 2, a Brescia, Firenze, Perugia e Torino. E’ quanto prevede il bollettino deldel ministero della Salute. L’2 corrisponde a “condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili, anziani, bambini e donne in gravidanza”.giallo, livello di1, invece, per Bologna, Bolzano, Frosinone, Milano, Rieti, Roma, Trieste, Venezia e Verona. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione