(Di giovedì 16 giugno 2022) Da capitano a capitano. Francescoincorona il nuovo leader dello spogliatoio giallorosso Lorenzocome possibiledi quella gloriosa maglia che dal 2017 non ha più un nome: “Per me potrebbe essere il nuovo 10 della Roma”, ha dichiarato l'ex dirigente giallorosso ai microfoni di Sky Sport, aggiungendo in seguito un parere personale sull'uomo e sul giocatore: “Non penso che la prenda, conoscendolo. Però è un giocatore fondamentale, duttile e che ogni squadra vorrebbe”. Dunque, nessun veto imposto dalla bandiera che ha indossato per quasi 20 anni quel numero: “Io non c'entro più niente – ha ribadito– ora sta alla società e al giocatore decidere cosa fare”. Un altro giocatore al centro dell'attenzione in casa Roma è Nicolò, colui che ha consentito alla squadra ...

tempoweb : #Totti dice tutto: l'erede #Pellegrini, i consigli a #Zaniolo e il futuro di #Dybala #roma #asroma #16giugno… - CampioneOmaggio : @IannielloBruno @1927Forza Un conto è: Totti ha detto questo e quello, potrebbe essere così o colà... Invece i tito… - CampioneOmaggio : @IannielloBruno @1927Forza Totti è un tifoso: incontra Dybala e gli dice quanto è bella Roma e quanto sono belli i tifosi... - max_cromax : @ClaraPorta4 @mirkonicolino E però sai che appunto alla luce di ciò che dice Totti mi chiedo se la risoluzione l'ab… - AlexBorgogno : @ValotiRiccardo @aboccadaverita @OfficialASRoma Ti dirò di più. La sostanza vera dice che senza Totti (di cui sono…

Francesco Totti dice tutto: l'erede Pellegrini, i consigli a Zaniolo e il futuro di Dybala In un editoriale sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha commentato le parole di Totti sul trasferimento sfumato di Dybala alla Roma ... Il flop alla Finalissima, poi tre gare illusorie in Nations League prima del pesante k.o. per 5-2 contro la Germania. All'Italia di Roberto Mancini manca davvero qualcosa per poter competare con le ma ...