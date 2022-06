Tornano le vendite sulle Borse | non bastano le mosse delle banche centrali Vola il gas

Pubblicità

Osserv_Impresa : Inflazione e Bce, shock sui listini: Milano -5,17%, spread a 233 punti: Pioggia di vendite sui titoli bancari che p… - InvestimentiBNP : Tornano le vendite sugli indici di Borsa europei: il FTSE Mib segna il -0,96% a 21.706,93 punti, DAX -0,94% a 13.3… - 1Aurora_83 : @ChiaraLouder I numeri dello streaming e delle vendite non tornano con quelli di tutti quelli che si professano arm… - fisco24_info : Inflazione e Bce, shock sui listini: Milano -5,17%, spread a 233 punti: Pioggia di vendite sui titoli bancari che p… - marcocarestia : RT @Ansa_TerraGusto: Nel 2020-21 la ristorazione in Italia, con l'allentarsi delle restrizioni e limitazioni imposte dai lockdown, cresce d… -

Il Sole 24 ORE

Dopo gli annunci della Bce sullo scudo anti - spread e della Fed sui tassi restano le incertezze per i prossimi passi delle banche centrali. Oggi la BoE (Il Sole 24 Ore Radiocor) -lesulle Borse europee, che archiviano subito il mini rally della vigilia dopo la Fed e la Bce e sono in forte calo anche i future sugli indici americani. Dopo la riunione a sorpresa ...lein avvio sull'azionario italiano ed europeo dopo la decisione della *FED *statunitense di ieri sera di alzare i tassi d'interesse di 75 punti base portandoli all'1,75 per cento. ... Borse in retromarcia dopo Fed e Bce. Corre ancora il prezzo del gas Tornano le vendite in avvio sull'azionario italiano ed europeo dopo la decisione della FED statunitense di ieri sera di alzare i tassi d'interesse di 75 punti base portandoli all'1,75 per cento.Torna dopo due anni di stop per il covid il viaggio sui treni storici in Campania che dal 26 giugno ripartono verso luoghi famosi come Pompei e la Reggia di ...