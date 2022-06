Torna festival ‘Musica sull’Acqua’, dal 3 a 17 luglio (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – Torna ‘Musica sull’Acqua’, il festival diffuso tra natura, borghi antichi e luoghi d’arte dal Lago di Como quest’anno per la prima volta fino a Bergamo. La diciottesima edizione, in programma dal 3 al 17 luglio prossimo, è dedicata alla memoria di Bernard Haitink, membro del comitato artistico del festival. ‘Musica sull’Acqua’ nasce nel 2005 per festeggiare il ventesimo compleanno della Scuola Sperimentale di Musica Roberto Goitre nel borgo di Colico, nel cuore verde lombardo tra i laghi di Como e di Lecco. La titolazione a Roberto Goitre, allievo del metodo didattico sperimentale dell’ungherese Kodály e riscopritore dei precetti di Guido D’Arezzo. Oggi è capitanato da Francesco Senese, violinista di fama internazionale e direttore ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) –, ildiffuso tra natura, borghi antichi e luoghi d’arte dal Lago di Como quest’anno per la prima volta fino a Bergamo. La diciottesima edizione, in programma dal 3 al 17prossimo, è dedicata alla memoria di Bernard Haitink, membro del comitato artistico delnasce nel 2005 per festeggiare il ventesimo compleanno della Scuola Sperimentale di Musica Roberto Goitre nel borgo di Colico, nel cuore verde lombardo tra i laghi di Como e di Lecco. La titolazione a Roberto Goitre, allievo del metodo didattico sperimentale dell’ungherese Kodály e riscopritore dei precetti di Guido D’Arezzo. Oggi è capitanato da Francesco Senese, violinista di fama internazionale e direttore ...

