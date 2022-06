(Di giovedì 16 giugno 2022)ha rivelato che quando ha iniziato a scrivere ha ricevuto unada una donna che è rimasta con lui per sempre: 'Feci l'di chiederle se le piaceva'. Essendo uno degli autori più amati di tutti i tempi,ha senza dubbio ascoltato l'intera gamma di opinioni riguardo al suo lavoro, dalle lodi più accese alle critiche più devastanti, ma a quanto pare ce n'è una in particolare che lo scrittore non riesce proprio a dimenticare. Si presume sempre che ottenendo un certo livello di fama e di successo si diventi immuni dai commenti negativi ma non è affatto così:, su sua stessa ammissione, non è completamente invulnerabile alle osservazioni dei lettori e ricorda ancora unaben precisa che ha ricevuto molti anni ...

Pubblicità

luca_carioli : RT @MeLaLeggi: 'Se volete diventare scrittori, dovete leggere e scrivere un sacco. Che io sappia, non ci sono alternative o scorciatoie'.… - towardstoess : oggi ho iniziato un libro di stephen king e non pensavo mi potesse piacere così tanto - MerloSimona : @A_R_Esse #rubricaleggerissima ?? - letsbookorg : RT @MeLaLeggi: 'Se volete diventare scrittori, dovete leggere e scrivere un sacco. Che io sappia, non ci sono alternative o scorciatoie'.… - MeLaLeggi : 'Se volete diventare scrittori, dovete leggere e scrivere un sacco. Che io sappia, non ci sono alternative o scorci… -

Movieplayer.it

50 minuti fa IT diè una delle storie più amate dai fan dell'horror , e con la sua prossima serie TV Welcome to Derry , la scrittrice Shelley Meals ha condiviso sui social una foto della writer's room, ...... horror scritto dal regista assieme al suo abituale collaboratore Robert Cargill a partire da un racconto di Joe Hill , il figlio di, parte della sua prima raccolta di racconti, "... Stephen King sulla critica di una fan che non si dimenticherà mai: "Fu un errore mio" This year marks the 31st awarding of the Blue Planet Prize, the international environmental award sponsored by the Asahi Glass Foundation, chaired by Takuya Shimamura. Every year, the Foundation selec ...I lavori di demolizione di un pub abbandonato a Cork, in Irlanda, hanno portato alla luce sei scheletri umani con mani e piedi legati.