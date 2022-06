Solofra | bomba carta nei pressi di un’attività commerciale | indagini in corso

Pubblicità

Una bomba carta è stata fatta esplodere la scorsa notte a Solofra, in provincia di Avellino, nei pressi di un'attività commerciale in via Casa Papa. La deflagrazione ha danneggiato il marmo alla base della saracinesca. Indagini in corso dei carabinieri di Solofra.