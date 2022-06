Scherma, Europei 2022: Giovanni Repetti sostituisce Luigi Samele nella prova individuale di sciabola maschile (Di giovedì 16 giugno 2022) C’è un ingresso last minute nell’elenco dei convocati dell’Italia per i Campionati Europei di Scherma in programma ad Antalya, in Turchia, dal 17 al 22 giugno: quattro atleti per ciascuna specialità parteciperanno alle gare individuali, inoltre gli azzurri saranno presenti in tutte le prove a squadre, con tre titolari, una riserva in loco ed una in Italia. Nei primi tre giorni si disputeranno le sei gare individuali, negli ultimi tre spazio alle prove a squadre: gli Europei tornano a svolgersi a tre anni di distanza dall’ultima edizione, quella di Dusseldorf 2019, nella quale l’Italia conquistò 10 medaglie, di cui due d’oro, due d’argento e sei di bronzo. Domani saranno le prove individuali di fioretto femminile e sciabola maschile ad aprire il programma: proprio nella ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 giugno 2022) C’è un ingresso last minute nell’elenco dei convocati dell’Italia per i Campionatidiin programma ad Antalya, in Turchia, dal 17 al 22 giugno: quattro atleti per ciascuna specialità parteciperanno alle gare individuali, inoltre gli azzurri saranno presenti in tutte le prove a squadre, con tre titolari, una riserva in loco ed una in Italia. Nei primi tre giorni si disputeranno le sei gare individuali, negli ultimi tre spazio alle prove a squadre: glitornano a svolgersi a tre anni di distanza dall’ultima edizione, quella di Dusseldorf 2019,quale l’Italia conquistò 10 medaglie, di cui due d’oro, due d’argento e sei di bronzo. Domani saranno le prove individuali di fioretto femminile ead aprire il programma: proprio...

