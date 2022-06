Sampdoria : dal workshop odierno le basi per il futuro blucerchiato con il Presidente Marco Lanna (Di giovedì 16 giugno 2022) Da quando è stata creata, era il 1946, quella blucerchiata è considerata la maglia di club tra le più belle al Mondo, tanto da guadagnarsi il primo gradino del podio come migliore maglia della storia ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 16 giugno 2022) Da quando è stata creata, era il 1946, quella blucerchiata è considerata la maglia di club tra le più belle al Mondo, tanto da guadagnarsi il primo gradino del podio come migliore maglia della storia ...

Pubblicità

Cucciolina96251 : RT @Bertolca10: Tornerà a Madrid Alvaro #Morata. La Juve non esercita il riscatto dopo che non ha ottenuto lo sconto dal Colchoneros. In qu… - Bertolca10 : Tornerà a Madrid Alvaro #Morata. La Juve non esercita il riscatto dopo che non ha ottenuto lo sconto dal Colchonero… - pergmarco : @FAP3456 @effepi72 @juventuspop38 @DavideRigoni3 @pietroraffa Quante partite del Milan hai visto quest' anno?io tut… - scistof_pointek : @thintomduke @Pirichello @mmseize Sampdoria-Milan fu disastroso come risultato se poi consideri la classifica final… - CorkScrew12 : @Troves_1 @milan_corner E la colpa alla costruzione dal basso voluta dall'allenatore per quella con la Sampdoria... -