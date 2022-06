Quello di ieri a Trenitalia non è stato un attacco hacker (Di giovedì 16 giugno 2022) Quello che è successo a Trenitalia nella giornata di ieri resterà nei ricordi di molti: ritardi dei treni superiori – in alcuni casi – ai 100 minuti, un disorientamento generale rispetto all’orario degli stessi visto il mancato funzionamento dei tabelloni luminosi, l’impossibilità di acquistare i biglietti online, con l’applicazione non attiva. Alcuni di questi fattori erano stati comuni anche qualche settimana fa, dopo il 23 marzo, il giorno in cui Trenitalia è stata vittima di un attacco hacker. Per questo, anche in qualche testata giornalistica, era stata riportata l’ipotesi di un nuovo attacco hacker subito da Trenitalia. Una circostanza, tuttavia, che possiamo categoricamente smentire. LEGGI ANCHE > Ancora problemi informatici ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 16 giugno 2022)che è successo anella giornata diresterà nei ricordi di molti: ritardi dei treni superiori – in alcuni casi – ai 100 minuti, un disorientamento generale rispetto all’orario degli stessi visto il mancato funzionamento dei tabelloni luminosi, l’impossibilità di acquistare i biglietti online, con l’applicazione non attiva. Alcuni di questi fattori erano stati comuni anche qualche settimana fa, dopo il 23 marzo, il giorno in cuiè stata vittima di un. Per questo, anche in qualche testata giornalistica, era stata riportata l’ipotesi di un nuovosubito da. Una circostanza, tuttavia, che possiamo categoricamente smentire. LEGGI ANCHE > Ancora problemi informatici ...

