Queen’s: Berrettini a caccia dei quarti (live ora in tv) (Di giovedì 16 giugno 2022) Nell’ATP 500 sui prati inglesi Matteo, seconda testa di serie, chiede strada allo statunitense Kudla (lucky loser al posto dello scozzese Murray) che ha stoppato Sonego. Torneo live su SuperTennis Leggi su federtennis (Di giovedì 16 giugno 2022) Nell’ATP 500 sui prati inglesi Matteo, seconda testa di serie, chiede strada allo statunitense Kudla (lucky loser al posto dello scozzese Murray) che ha stoppato Sonego. Torneosu SuperTennis

Pubblicità

SkySport : #Berrettini-#Kudla all'ATP Queen's è su #SkySport e in streaming su #NOW: il programma per non perdersi davvero nul… - SkySport : Berrettini-Kudla all'Atp Queen's, il risultato in diretta live della partita #SkySport #SkyTennis - SCRIGNOMAGICO : Grande Camila #Giorgi che si qualifica per i quarti di finale a Birmingham! Ora in campo Berrettini al Queen's. - MutiLeonilde : RT @repubblica: Berrettini-Kudla in diretta; in palio l'accesso ai quarti al Queen's [di Jacopo Manfredi] - vfishkia : Partita non facilissima per Berrettini agli ottavi del Queen's contro Kudla. I precedenti dicono 3-3 -