Napoli, ragazzo di 17 anni uccide la madre a coltellate (Di giovedì 16 giugno 2022) Nella tarda serata di mercoledì 15 giugno 2022, un ragazzo di 17 anni ha ucciso suo madre, Filomena Galeone, accoltellandola. L’omicidio è avvenuto nel centro di Napoli, nei pressi delle Rampe San Giovanni Maggiore, all’interno dell’appartamento dove il ragazzo viveva con i genitori. Vi raccomandiamo... Milano: 19enne uccide il padre, arrestato per omicidio e vilipendio di cadavere Ad avvertire il 112 è stato il giovane, che all'arrivo delle forze dell'ordine è stato trovato sotto shock, mentre nella camera da letto giaceva ... La vittima, 61 anni, pare sia stata uccisa da suo figlio, adottato in tenera età, con oltre venti ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 16 giugno 2022) Nella tarda serata di mercoledì 15 giugno 2022, undi 17ha ucciso suo, Filomena Galeone, accoltellandola. L’omicidio è avvenuto nel centro di, nei pressi delle Rampe San GiovMaggiore, all’interno dell’appartamento dove ilviveva con i genitori. Vi raccomandiamo... Milano: 19enneil padre, arrestato per omicidio e vilipendio di cadavere Ad avvertire il 112 è stato il giovane, che all'arrivo delle forze dell'ordine è stato trovato sotto shock, mentre nella camera da letto giaceva ... La vittima, 61, pare sia stata uccisa da suo figlio, adottato in tenera età, con oltre venti ...

Pubblicità

RaiNews : È successo in pieno centro cittadino, in una traversa di via Mezzocannone, nel cuore della movida di #Napoli - rtl1025 : ?? Un ragazzo di 17 anni ha ucciso la madre questa sera a #Napoli. Il fatto è accaduto in via Rampe San Giovanni Mag… - fanpage : Colpito a calci e pugni, il video del pestaggio è diventato virale sui social. Su Tik Tok la vittima è oggetto di c… - Sercit1 : RT @ImolaOggi: Napoli, figlio adottivo uccide la madre a coltellate. Il ragazzo è un 17enne di origini lituane. - Krazy9Kat : RT @ImolaOggi: Napoli, figlio adottivo uccide la madre a coltellate. Il ragazzo è un 17enne di origini lituane. -