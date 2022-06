Milan, in arrivo l’accordo per Renato Sanches (Di giovedì 16 giugno 2022) Il Milan è sempre più vicino a Renato Sanches: trovata l’intesa con il Lille sul prezzo per il centrocampista portoghese Importante indiscrezione di mercato rilanciata da Sport Mediaset sul mercato del Milan. I rossoneri infatti avrebbero trovato l’accordo con il Lille per Renato Sanches sulla base di circa 15 milioni di euro. Il portoghese non vede l’ora di sbarcare a Milano (arrivo previsto entro una decina di giorni) e di giocare col suo grande amico Rafael Leao. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 giugno 2022) Ilè sempre più vicino a: trovata l’intesa con il Lille sul prezzo per il centrocampista portoghese Importante indiscrezione di mercato rilanciata da Sport Mediaset sul mercato del. I rossoneri infatti avrebbero trovatocon il Lille persulla base di circa 15 milioni di euro. Il portoghese non vede l’ora di sbarcare ao (previsto entro una decina di giorni) e di giocare col suo grande amico Rafael Leao. L'articolo proviene da Calcio News 24.

