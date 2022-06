Lucinda Childs e Bob Wilson | una calma solo apparente

Pubblicità

AuditoriumPdM : RT @culture_roma: Una macchina ipnotica di movimenti, suoni,immagini e luci in una matematica armonia di spazio e tempo: Relative Calm, spe… - AuditoriumPdM : Tra poco qui in Sala Petrassi presentiamo lo spettacolo “Relative Calm” di Robert Wilson e Lucinda Childs. Uno spet… - culture_roma : Una macchina ipnotica di movimenti, suoni,immagini e luci in una matematica armonia di spazio e tempo: Relative Cal… - kospeti : Bob Wilson e Lucinda Childs, un incontro senza tempo. 'Il postmoderno è sempre il nostro regno' - la Repubblica - AuditoriumPdM : Hai fra i 18 e i 30 anni? Lo sapevi che puoi accedere alle riduzioni #ILoveAuditorium sugli eventi di nostra produz… -

la Repubblica

In Sala Petrassi invece, dal 17 al 19 giugno, ogni sera alle ore 20, grande attesa per lo spettacolo in prima mondiale di Robert Wilson e della coreografa, che ad oltre 40 anni dall'...... di Tchaikovsky, Vivaldi e Prokofiev ; per concludere infine con Relative Calm, nuovo lavoro del regista e drammaturgo statunitense Robert Wilson assieme alla leggendaria coreografasu ... Bob Wilson e Lucinda Childs, un incontro senza tempo. "Il postmoderno è sempre il nostro regno" Una selezione degli spettacoli più interessanti della settimana dal 13 al 19 giugno, in scena nei teatri e nei festival di tutta Italia ...Trascorsi decenni dall'opera seminale Einstein on the beach, Robert Wilson torna al lavoro con la leggendaria coreografa Lucinda Childs per realizzare lo spettacolo Relative Calm, un trittico che ...