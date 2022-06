L'ex capitano della Russia critica Putin | 'La guerra è un completo orrore Forse mi uccideranno'

(Di giovedì 16 giugno 2022) Igor Denisov, ex calciatore etra il 2012 e il 2016, ha deciso dire aspramente il conflitto causato dalla sua...

Pubblicità

AzzurreFIGC : Stamattina la Ct #Bertolini, #Gama, #Boattin e #Durante hanno incontrato un gruppo di giovani calciatrici al… - GiovaQuez : Meloni: 'Durante una tempesta hai bisogno di un capitano che sappia dove andare e con il consenso della ciurma. Tut… - fattoquotidiano : Addio a Angelo Chessa, figlio del capitano della Moby Prince e simbolo della battaglia per la verità dei familiari… - zielulife2 : @DLFederico98 @ADeLaurentiis Amico abbiamo avuto Mario Rui con quel pizzetto. Tutti sono più forti, soprattutto se… - Latinismi1 : Paperumma deve darsi una calmata: ha la maglia della Nazionale, la fascia da capitano e dopo tutte queste partite l… -

Corriere dello Sport

La scelta migliore starà a lui', ha detto ancora l'exRoma. 'Cosa gli ho consigliato Meglio non dirlo La mia scelta Sì, che poi magari può essere sbagliata. Parlando con gli addetti ...... i top club europei sono alla finestra per l'exdell'Ajax. Secondo quanto riportato da '... Il Barcellona invece, alla lucesituazione economica del club, sarebbe pronto ad accogliere de ... L'ex capitano della Russia contro Putin: "Forse mi arresteranno o mi uccideranno" Igor Denisov, ex calciatore e capitano della Russia tra il 2012 e il 2016, ha deciso di criticare aspramente il conflitto causato dalla sua madrepatria ai danni dell'Ucraina: "Questi eventi sono un di ...Ho collaborato alla realizzazione di un episodio delle avventure di Topolinoper celebrare i 150 anni dalla fondazione della stazione zoologica Anton Dohrn... (leggi, di F. Boero) ...