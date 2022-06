Incendio a Malagrotta | l’impianto continua a bruciare ma Gualtieri è sparito dai radar

(Di giovedì 16 giugno 2022) A Roma, il Tmb di. Sul posto si alternano da oltre ventiquattro ore una quindicina di squadre dei Vigili del Fuoco, ma la colonna di fumo visibile da chilometri di distanza non accenna a disi. Le fiamme, assicurano, sono sotto controllo, ma le operazioni di spegnimento andranno avanti per giorni. C’è forte preoccupazione tra i residenti, che da anni lamentano la situazione di quel territorio, immerso tra discariche, vecchi impianti, depositi di gas e che da tempo stavano attendendo la bonifica di questa ex discarica.dai media Le immagini delle fiamme che salgono verso il cielo riportano immediatamente a un altro, sempre nella Capitale, quello che nel 2018 aveva interessato una parte del Tmb Salario ...

Giorgiolaporta : Impressionante #incendio all'ex #discarica di #Malagrotta a #Roma. Pare che ci vorranno giorni per domarlo completa… - Roma : ?? Incendio al Tmb di #Malagrotta, all'estrema periferia Ovest di Roma. Raccomandazioni per la popolazione present… - gualtierieurope : L’incendio divampato oggi a #Malagrotta sta interessando anche il #Tmb2 che tratta 900 tonnellate al giorno di… - terninrete : Roma, incendio di Malagrotta, nelle operazioni di spegnimento impegnati anche i i vigili del fuoco di Terni e Orvie… - carlaruocco1 : Ieri a #Malagrotta è scoppiato un incendio ad un capannone del #TMB. C'è chi ancora continua ad inneggiare gli ince… -

Cambio d'agenda per il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, dopo l'del Tmb2 di. Il sindaco, dopo la conferenza stampa di presentazione dell'estate romana a Corviale, interverra' online alla seduta della Assemblea capitolina alle 14.30. Si rechera',......una catastrofe ambientale ma i Vigili del Fuoco hanno scongiurato l'ipotesi" così il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri sull'al centro di raccolta e trattamento rifiuti di(...L’aria irrespirabile su buona parte della Capitale (e non solo), l’alta colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza per via di quel maxi incendio che ieri pomeriggio ha interessato la ...(MeridianaNotizie) Roma, 16 giugno 2022 – “Le conseguenze dell’incendio dell’impianto di Malagrotta a Roma ci preoccupano. Un disastro le cui cause devono essere chiarite ma soprattutto il Sindaco ...