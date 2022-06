Il centrodestra non riesce ad essere unito. L'ultimo veleno a Verona (Di giovedì 16 giugno 2022) Il sindaco uscente e candidato di Fratelli d'Italia e Lega a Verona Federico Sboarina dice no a un apparentamento con Flavio Tosi al ballottaggio. Sboarina, però, apre alla possibilità di un accordo elettorale con Forza Italia (partito a cui ha aderito Tosi), per ricomporre il centrodestra, in vista del secondo turno in cui lo sfidante della sinistra sarà Damiano Tommasi. «In primo luogo voglio mandare ringraziamento a tutti quelli che mi hanno sostenuto ma anche a Flavio Tosi che ha dato disponibilità all'apparentamento e a Silvio Berlusconi per aver detto che il suo partito avrebbe dato supporto alla coalizione di centrodestra al secondo turno», premette Sboarina, stando a un video pubblicato sulla stampa locale. «Questa è una scelta di coerenza che va oltre i tatticismi degli apparentamenti, un apparentamento toglierebbe ... Leggi su iltempo (Di giovedì 16 giugno 2022) Il sindaco uscente e candidato di Fratelli d'Italia e Lega aFederico Sboarina dice no a un apparentamento con Flavio Tosi al ballottaggio. Sboarina, però, apre alla possibilità di un accordo elettorale con Forza Italia (partito a cui ha aderito Tosi), per ricomporre il, in vista del secondo turno in cui lo sfidante della sinistra sarà Damiano Tommasi. «In primo luogo voglio mandare ringraziamento a tutti quelli che mi hanno sostenuto ma anche a Flavio Tosi che ha dato disponibilità all'apparentamento e a Silvio Berlusconi per aver detto che il suo partito avrebbe dato supporto alla coalizione dial secondo turno», premette Sboarina, stando a un video pubblicato sulla stampa locale. «Questa è una scelta di coerenza che va oltre i tatticismi degli apparentamenti, un apparentamento toglierebbe ...

Pubblicità

borghi_claudio : Comunque sono bravi eh? Il centrosinistra non vince da nessuna parte, non arriva nemmeno vicino al ballottaggio a G… - fattoquotidiano : Arresto del candidato di Fi a Palermo, Conte: “Centrodestra animato da persone che non hanno rinnegato il passato” - ricpuglisi : Credo che ben si confermino i gravi errori strategici del centrodestra in occasione delle elezioni del Presidente d… - stammi_vicino : RT @La_manina__: Giorgia Meloni sui giornali stranieri: far right; extrema derecha; extrême droite. Giorgia Meloni sui giornali italiani: c… - tempoweb : Il #centrodestra non riesce ad essere unito. A #Verona Federico #Sboarina snobba Flavio #Tosi #elezioni #16giugno… -