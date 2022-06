Hugh Grant, Melissa McCarthy ed Amy Schumer in Unfrosted, film sul creatore delle Pop-Tart (Di giovedì 16 giugno 2022) Hugh Grant, Melissa McCarthy ed Amy Schumer sono solo alcuni dei numerosi nomi noti che vanno a comporre il cast di Unfrosted, commedia Netflix di Jerry Seinfeld sull'inventore delle Pop-Tart. Jerry Seinfeld ha messo insieme un cast stellare per la sua nuova fatica, la commedia Netflix Unfrosted: The Pop-Tart Story. Melissa McCarthy, Jim Gaffigan, Amy Schumer, Hugh Grant e James Marsden affiancheranno i preannunciati Jack McBrayer, Tom Lennon, Adrian Martinez, Bobby Moynihan, Max Greenfield, Christian Slater e Sarah Cooper. Oltre a co-scrivere e dirigere la commedia, Jerry Seinfeld si è anche ritagliato un ruolo da attore. ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 16 giugno 2022)ed Amysono solo alcuni dei numerosi nomi noti che vanno a comporre il cast di, commedia Netflix di Jerry Seinfeld sull'inventorePop-. Jerry Seinfeld ha messo insieme un cast stellare per la sua nuova fatica, la commedia Netflix: The Pop-Story., Jim Gaffigan, Amye James Marsden affiancheranno i preannunciati Jack McBrayer, Tom Lennon, Adrian Martinez, Bobby Moynihan, Max Greenfield, Christian Slater e Sarah Cooper. Oltre a co-scrivere e dirigere la commedia, Jerry Seinfeld si è anche ritagliato un ruolo da attore. ...

