Grano, la siccità fa diminuire la produzione (Di giovedì 16 giugno 2022) Fino al 30% in meno sulle rese di Grano tenero e duro nel Comasco e Lecchese, come pure nel resto della Lombardia È questo il conto della siccità prolungata e delle recenti grandinate che emerge dalle prime stime elaborate dalla Coldiretti in base a un monitoraggio sul territorio, mentre nelle campagne ci si prepara alla trebbiatura, già iniziata nel Sud del Paese ma che nelle due province lariane comincerà verso metà luglio. Quest'anno il fattore acqua è centrale. Laddove la carenza idrica si è fatta sentire di più si temono cali nelle rese che potrebbero raggiungere punte anche del 30% in meno, secondo le prime indicazioni da confermare a raccolti conclusi. A pesare sull'andamento della stagione – continua la Coldiretti interprovinciale – anche le grandinate che hanno colpito a macchia di leopardo, provocando danni alle colture. In tutta la ...

