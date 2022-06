F1, GP Canada 2022. Ferrari unica speranza per avere un Mondiale avvincente, senza finale già scritto (Di giovedì 16 giugno 2022) Nuova trasferta intercontinentale per la Formula Uno, che torna in Nordamerica dopo aver affrontato tre gare sul suolo europeo. Stavolta però non si farà tappa negli Stati Uniti, bensì nel più settentrionale Canada. Il Paese della Foglia d’Acero può quindi effettuare il proprio trionfale ritorno dopo tre anni d’assenza. Non va infatti dimenticato come l’appuntamento di Montreal sia stato cancellato a causa della pandemia sia nel 2020 che nel 2021. Fortunatamente, però, si è tornati alla normalità e si può correre senza problemi anche in contesti urbani. Il tema forte alla vigilia dell’evento è rappresentato dalla possibilità della Ferrari di restare in corsa per il titolo iridato piloti e costruttori. Dopo l’eccellente inizio di stagione, il Cavallino Rampante ha imboccato una spirale negativa fatta di errori e, ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 giugno 2022) Nuova trasferta intercontinentale per la Formula Uno, che torna in Nordamerica dopo aver affrontato tre gare sul suolo europeo. Stavolta però non si farà tappa negli Stati Uniti, bensì nel più settentrionale. Il Paese della Foglia d’Acero può quindi effettuare il proprio trionfale ritorno dopo tre anni d’as. Non va infatti dimenticato come l’appuntamento di Montreal sia stato cancellato a causa della pandemia sia nel 2020 che nel 2021. Fortunatamente, però, si è tornati alla normalità e si può correreproblemi anche in contesti urbani. Il tema forte alla vigilia dell’evento è rappresentato dalla possibilità delladi restare in corsa per il titolo iridato piloti e costruttori. Dopo l’eccellente inizio di stagione, il Cavallino Rampante ha imboccato una spirale negativa fatta di errori e, ...

