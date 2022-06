Dynamite 15 06 22 Road Rager!

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 16 giugno 2022) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, anche quest’oggi siamo super carichi per un nuovo episodio di. Ci troviamo a Saint Louis ed è tutto pronto per lo specialeRager, il menù del giorno è ricchissimo e la card è degna di un pay per view: Will Ospreay affronterà Dax Harwood, Britt Baker si scontrerà con Toni Storm, assisteremo all’Hair vs. Hair match tra Jericho e Ortiz ma soprattutto ci sarà l’imperdibile ladder match titolato tra i Jurassic Express e gli Young Bucks. L’episodio si apre sulle note di Judas, siamo pronti ad assistere al match tra il leader della JAS ed Ortiz. Hair vs. Hair match: Chris Jericho vs. Ortiz (3 / 5) Ortiz e Jericho mettono in scena uno scontro molto divertente, entrambi i contendenti sfoggiano il meglio del loro repertorio. La situazione a bordo ring è sempre calda con gli alleati delle due ...