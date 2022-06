Draghi a Irpin, la visita più dura nei luoghi dei massacri con Macron e Scholz: «Tutto questo deve essere visto e conosciuto» – Il video (Di giovedì 16 giugno 2022) I tre leader europei, il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente francese Emmanuel Macron, hanno attraversato la cittadina di Irpin, uno dei maggiori teatri dei bombardamenti e massacri a opera dell’esercito russo, insieme alle autorità locali, che hanno spiegato l’entità della distruzione avvenuta nel corso dell’occupazione da parte delle forze nemiche. Mario Draghi, fermandosi davanti ad alcuni palazzi bombardati, si è rivolto alle autorità locali: «Avete il mondo dalla vostra parte», ha detto. «Tutto questo deve essere visto e conosciuto. Vi sono grato per la testimonianza», ha aggiunto, rivolgendosi al capo ... Leggi su open.online (Di giovedì 16 giugno 2022) I tre leader europei, il presidente del Consiglio italiano Mario, il cancelliere tedesco Olafe il presidente francese Emmanuel, hanno attraversato la cittadina di, uno dei maggiori teatri dei bombardamenti ea opera dell’esercito russo, insieme alle autorità locali, che hanno spiegato l’entità della distruzione avvenuta nel corso dell’occupazione da parte delle forze nemiche. Mario, fermandosi davanti ad alcuni palazzi bombardati, si è rivolto alle autorità locali: «Avete il mondo dalla vostra parte», ha detto. «. Vi sono grato per la testimonianza», ha aggiunto, rivolgendosi al capo ...

