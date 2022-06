Djokovic, Us Open a rischio: per entrare negli Stati Uniti bisogna essere vaccinati (Di giovedì 16 giugno 2022) Novak Djokovic sta ultimando la sua preparazione e senza dubbio lo vedremo al via nel torneo di Wimbledon tra dieci giorni, ma ad oggi corre comunque il rischio di saltare un torneo dello slam per la seconda volta nel giro di pochi mesi. Gli Us Open, così come il resto della trasferta nordamericana estiva, sono infatti in bilico. Dopo aver avuto modo di giocare tutta la stagione europea, prima sul rosso e ora sull’erba, per il tennista serbo a breve potrebbero ricominciare i problemi: per entrare negli Stati Uniti infatti serve essere vaccinati contro il covid. La USTA, l’associazione del tennis a stelle e strisce, ha infatti già comunicato che non richiederà alcun tipo di esenzione per gli atleti non vaccinati. La ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 giugno 2022) Novaksta ultimando la sua preparazione e senza dubbio lo vedremo al via nel torneo di Wimbledon tra dieci giorni, ma ad oggi corre comunque ildi saltare un torneo dello slam per la seconda volta nel giro di pochi mesi. Gli Us, così come il resto della trasferta nordamericana estiva, sono infatti in bilico. Dopo aver avuto modo di giocare tutta la stagione europea, prima sul rosso e ora sull’erba, per il tennista serbo a breve potrebbero ricominciare i problemi: perinfatti servecontro il covid. La USTA, l’associazione del tennis a stelle e strisce, ha infatti già comunicato che non richiederà alcun tipo di esenzione per gli atleti non. La ...

