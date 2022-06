Disastro M5S alle comunali, Di Maio progetta il dopo Conte (Di giovedì 16 giugno 2022) Nel Movimento Cinque Stelle è resa dei conti dopo la sconfitta alle elezioni comunali e Luigi Di Maio attacca Giuseppe Conte. “È normale che l’elettorato sia disorientato ma alle elezioni amministrative non siamo andati mai così male“. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, parlando il 16 giugno con i cronisti davanti alla Camera dei deputati. Secondo Di Maio “non si può risolvere l’analisi del voto facendo risalire i problemi all’elezione del presidente della Repubblica“. “Credo che il Movimento Cinque Stelle debba fare un grande sforzo nella direzione della democrazia interna” ha aggiunto Di Maio. “Nel nuovo corso servirebbe più inclusività, anche a soggetti esterni“. Poi lo schiaffo a Conte: “Lo dico ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 16 giugno 2022) Nel Movimento Cinque Stelle è resa dei contila sconfittaelezionie Luigi Diattacca Giuseppe. “È normale che l’elettorato sia disorientato maelezioni amministrative non siamo andati mai così male“. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di, parlando il 16 giugno con i cronisti davanti alla Camera dei deputati. Secondo Di“non si può risolvere l’analisi del voto facendo risalire i problemi all’elezione del presidente della Repubblica“. “Credo che il Movimento Cinque Stelle debba fare un grande sforzo nella direzione della democrazia interna” ha aggiunto Di. “Nel nuovo corso servirebbe più inclusività, anche a soggetti esterni“. Poi lo schiaffo a: “Lo dico ...

