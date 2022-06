Dal 24 al 26 giugno torna la Milano Jumping Cup (Di giovedì 16 giugno 2022) Milano (ITALPRESS) – La Milano Jumping Cup torna con la seconda edizione ad animare il capoluogo lombardo dal 24 al 26 giugno. A presentare a Palazzo Marino, a Milano, la competizione focalizzata sul salto a ostacoli, la prima in presenza di pubblico, c'erano organizzatori, sponsor, istituzioni, l'evento infatti sta scalando il panorama sportivo internazionale per importanza e quest'anno coinvolgerà 14 nazioni, 175 cavalieri e amazzoni e 240 cavalli. Fra i protagonisti della seconda edizione, appena confermato, ci sarà anche il campione elvetico Martin Fuchs, n.1 al mondo nel salto a ostacoli oltre alla giovane amazzone vincitrice della prima edizione, Carla Cimolai.Durante la tre giorni milanese, uno spettacolo offerto gratuitamente, cittadini, appassionati e turisti potranno vedere ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022)(ITALPRESS) – LaCupcon la seconda edizione ad animare il capoluogo lombardo dal 24 al 26. A presentare a Palazzo Marino, a, la competizione focalizzata sul salto a ostacoli, la prima in presenza di pubblico, c'erano organizzatori, sponsor, istituzioni, l'evento infatti sta scalando il panorama sportivo internazionale per importanza e quest'anno coinvolgerà 14 nazioni, 175 cavalieri e amazzoni e 240 cavalli. Fra i protagonisti della seconda edizione, appena confermato, ci sarà anche il campione elvetico Martin Fuchs, n.1 al mondo nel salto a ostacoli oltre alla giovane amazzone vincitrice della prima edizione, Carla Cimolai.Durante la tre giorni milanese, uno spettacolo offerto gratuitamente, cittadini, appassionati e turisti potranno vedere ...

