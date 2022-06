Covid Italia, report: netto rialzo contagi in 7 giorni (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – netto rialzo dei contagi Covid-19 in Italia in 7 giorni, con un aumento di nuovi casi del 32,1% nella settimana 8-14 giugno: +160.751 rispetto ai +121.726 della settimana precedente. In salita anche i decessi che registrano un aumento del 6,1% (416 vs 392). In calo del 4% invece i casi attualmente positivi, le persone in isolamento domiciliare (-4%), mentre si riduce del 3,3% il numero dei ricoveri con sintomi (4.199 vs 4.342) e del 16,4% quello dei pazienti in terapia intensiva (183 vs 219). E’ quanto emerge dal monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe. “Inverte la tendenza la curva dei nuovi casi settimanali – commenta Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – che si attestano intorno a 160mila con una media mobile a 7 giorni ... Leggi su italiasera (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) –dei-19 inin 7, con un aumento di nuovi casi del 32,1% nella settimana 8-14 giugno: +160.751 rispetto ai +121.726 della settimana precedente. In salita anche i decessi che registrano un aumento del 6,1% (416 vs 392). In calo del 4% invece i casi attualmente positivi, le persone in isolamento domiciliare (-4%), mentre si riduce del 3,3% il numero dei ricoveri con sintomi (4.199 vs 4.342) e del 16,4% quello dei pazienti in terapia intensiva (183 vs 219). E’ quanto emerge dal monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe. “Inverte la tendenza la curva dei nuovi casi settimanali – commenta Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – che si attestano intorno a 160mila con una media mobile a 7...

