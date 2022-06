Covid, il bollettino sulla pandemia di oggi 16 giugno 2022 (Di giovedì 16 giugno 2022) Sono 36.573 i nuovi casi positivi al Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute nel consueto bollettino quotidiano sull’emergenza pandemica in Italia. I tamponi effettuati sono invece 194.676 per un tasso di positività pari al 18,8%, quindi in crescita del 2,5% rispetto a mercoledì. Sono invece 64 i nuovi decessi causati dal Coronavirus mentre i guariti sono 40.108. Aumentano i ricoveri sia nelle terapie intensive (tre in più) sia nei reparti ordinari (+85). Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di giovedì 16 giugno 2022) Sono 36.573 i nuovi casi positivi alnelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute nel consuetoquotidiano sull’emergenza pandemica in Italia. I tamponi effettuati sono invece 194.676 per un tasso di positività pari al 18,8%, quindi in crescita del 2,5% rispetto a mercoledì. Sono invece 64 i nuovi decessi causati dal Coronavirus mentre i guariti sono 40.108. Aumentano i ricoveri sia nelle terapie intensive (tre in più) sia nei reparti ordinari (+85). Segui ZON.IT su Google News.

