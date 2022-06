Conte: io come Salvini? Di Maio offende tutta la comunità M5s (Di giovedì 16 giugno 2022) Quando il ministro degli Esteri Di Maio dice che Conte è vicino alle idee di Salvini al Papeete "offende tutta la comunità del Movimento" e ammette di non condividere la linea politica che è stata "... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 giugno 2022) Quando il ministro degli Esteri Didice cheè vicino alle idee dial Papeete "ladel Movimento" e ammette di non condividere la linea politica che è stata "...

Pubblicità

micillom5s : Grazie al presidente Giuseppe Conte per avermi nominato Referente di una regione straordinaria come la Campania, un… - rtl1025 : ?? 'Quando era leader Luigi #DiMaio come organismo del #M5s c'era solo il capo politico: che ci faccia lezioni lui o… - GiovaQuez : Orsini: 'Sull'invio di armi, da qui al 21 giugno il M5S dovrà fare i conti con forze imponenti come Nato e Stati Un… - FioritaOfficina : RT @erretti42: A parte il #DimaioMerda che va sempre bene, vediamo un po’ alcune delle accuse del tutto strumentali che ha gettato su Conte… - gpsbarra : #ottoemezzo Montanari è ossessionato da Draghi, come Travaglio è ossessionato da Renzi. Ed entrambi amano Conte. Orrore! -