Canoa slalom | Coppa del Mondo Cracovia 2022 | Horn per il riscatto | De Gennaro a caccia del successo

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 giugno 2022) Prosegue ladeldi. Dopo il weekend di Praga, in Repubblica Ceca, il carrozzone si trasferisce poco lontano, a, con l’Italia adi risultati dopo il solo podio ottenuto sabato scorso con Giovanni De. Nel Kayak maschile è stato infatti l’esperto bresciano a regalare l’unico podio per il tricolore, andando vicinissimo alche gli manca dal 2019 e negato solo da un tocco di palina nella porta 14 che ha così permesso allo sloveno Peter Kauzer di esultare. Con lui in partenza Marcello Beda e Zeno Ivaldi, che prende il posto di Marco Vianello. Nella stessa specialità in ambito femminile ci si affida ancora una volta a Stefanie, campionessa continentale in ...