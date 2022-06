BUBINO D’ORO 2022 | BLANCA FICTION DELL’ANNO | IL PARADISO SECONDA CLASSIFICA E VOTI

Leggi su bubinoblog

(Di giovedì 16 giugno 2022)vince ilcome miglior. La serie che ha consacrato Maria Chiara Giannetta, al suo primo ruolo da protagonista nei panni di una detective non vedente, ha raccolto il 27,06% delle preferenze. Lastagione si girerà in autunno. Al secondo posto troviamo Ildelle Signore con il 25,88% dei. La serie è tra gli appuntamenti più seguiti del pomeriggio, raccogliendo punte superiori al 20% di share. Prodotta da Raie Aurora Tv, la soap tornerà a settembre con la nuova stagione. Medaglia di bronzo per il medical più amato, Doc: Nelle tue Mani. La serie con Luca Argentero ottiene il 21,41% delle preferenze. Chiudono laUn Professore con Alessandro Gassmann ...