Atalanta | Pezzella può partire e restare in Serie A

(Di giovedì 16 giugno 2022) Giuseppedovrebbe lasciare l'ma non scendere in B, al Parma, che detiene il suo cartellino: il terzino sinistro 24enne...

Giuseppe Pezzella dovrebbe lasciare l'Atalanta ma non scendere…

... perché quando il danese arrivò a gennaio , non solo s'integrava bene negli schemi dell', ... e le scelte del mister di voler puntare sue Hateboer nonostante il danese risultasse più ...... gli U - 21 saranno esentati da queste limitazioniFINE PRESTITI SENZA DIRITTI E OBBLIGHI Valentin Mihaila (Parma) Giuseppe(Parma) PRESTITI CON DIRITTO DI RISCATTO Merih Demiral (... Pezzella e Mihaila tornano al Parma, l'Atalanta non li riscatta Per quanto riguarda gli altri riscatti: come analizza L’Eco di Bergamo, l’Atalanta lascerà tornare al Parma Pezzella e Mihaila mentre farà suo Boga, come da obbligo verso il Sassuolo. Viceversa, la ...L’Atalanta potrebbe effettuare molti cambiamenti nella prossima ... esterno di centrocampo del Genoa, dato che Hataboer, Pezzella e Maehle potrebbe partire. Tuttavia, sul calciatore rossoblù ci ...