Arriva l’ok dall’Eurogruppo: la Croazia adotterà l’euro dal primo gennaio del 2023 (Di giovedì 16 giugno 2022) Zagabria rispetta tutti i criteri di convergenza necessari e così dal primo gennaio del 2023 la Croazia sarà il ventesimo Stato ad adottare l’euro. Dopo la Commissione europea è Arrivato infatti l’ok dall’eurogruppo. Passaggio cruciale – I ministri delle Finanze dell’eurozona, riuniti a Lussemburgo, hanno concordato con le opinioni positive di inizio giugno della Commissione Ue e della Bce. “Questo è un passo cruciale nel percorso della Croazia per diventare il ventesimo membro della nostra zona euro e un forte segnale per l’integrazione europea”, ha commentato il presidente dell’eurogruppo, Paschal Donohoe. La decisione finale dell’Ecofin (il Consiglio Economia e Finanza) è attesa per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Zagabria rispetta tutti i criteri di convergenza necessari e così daldellasarà il ventesimo Stato ad adottare. Dopo la Commissione europea èto infatti. Passaggio cruciale – I ministri delle Finanze delzona, riuniti a Lussemburgo, hanno concordato con le opinioni positive di inizio giugno della Commissione Ue e della Bce. “Questo è un passo cruciale nel percorso dellaper diventare il ventesimo membro della nostra zona euro e un forte segnale per l’integrazione europea”, ha commentato il presidente delgruppo, Paschal Donohoe. La decisione finale dell’Ecofin (il Consiglio Economia e Finanza) è attesa per ...

