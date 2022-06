WTA Berlino 2022 | risultati 15 giugno | avanza Cori Gauff | già ai quarti Maria Sakkari

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Si è conclusa la terza giornata, per quanto concerne il tabellone di singolare femminile, del torneo WTA 500di tennis: si è concluso il primo turno del bett1open ed è scattato il secondo sull’erba tedesca, dove sono state impegnate dieci giocatrici. Non c’erano azzurre oggi in campo. Nell’ultima sfida del primo turno il derby statunitense premia, che elimina la connazionale Ann Li con il punteggio di 6-2 7-6 (2). Per quanto concerne gli incontri degli ottavi di finale, invece, la bielorussa Aliaksandra Sasnovich batte la tedesca Andrea Petkovic con un duplice 6-4. Sempre per gli ottavi, la ceca Karolina Pliskova piega la canadese Bianca Andreescu per 6-4 2-6 7-6 (7), mentre la russa Daria Kasatkina rimonta la connazionale Ekaterina Alexandrova col punteggio di 5-7 6-1 6-1, infine l’ellenica ...

Pubblicità

OA_Sport : Scattano gli ottavi in Germania! - zazoomblog : Wta Berlino 2022: programma e orari di giovedì 16 giugno con Jabeur - #Berlino #2022: #programma #orari - sportface2016 : #WTABerlin 2022: programma e orari di giovedì 16 giugno con #Jabeur - Torbatura5 : - sportli26181512 : Tennis, la russa Kasatkina aiuta l'ucraina Kalinina al Wta di Berlino: Gesto di fair play della tennista russa che… -

ORDINE DI GIOCO2502022 (GIOVEDI 16 GIUGNO) STEFFI GRAF STADIUM a partire dalle ore 10.00 - (1) Jabeur vs Parks a seguire - (8) Bencic vs Kalinskaya a seguire - Wang vs (7) Gauff a ...È il caso della russa Daria Kasatkina , n° 12 del ranking, e dell'ucraina Anhelina Kalinina , n° 37 della classifica mondiale, che si sono affrontate al 1° turno del500 di. In ...Si è conclusa la terza giornata, per quanto concerne il tabellone di singolare femminile, del torneo WTA 500 Berlino 2022 di tennis: si è concluso il primo turno del bett1open ed è scattato il secondo ...BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) - Maria Sakkari si qualifica per i quarti di finale nel Bett1Open, torneo Wta 500 con un montepremi di 757.900 dollari in corso sull'erba della capitale tedesca di Berli ...