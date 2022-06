iconanews : Vaticano: proporre a fidanzati castità prematrimoniale - Agenzia_Ansa : Vaticano: proporre ai fidanzati la castità prematrimoniale. 'Aiutare i giovani sposi a saper trovare il tempo per a… - MediasetTgcom24 : Vaticano: 'Proporre ai fidanzati la castità prematrimoniale' #Vaticano #castitàprematrimoniale - fisco24_info : Vaticano: proporre ai fidanzati la castità prematrimoniale: Il Papa torna a parlare di terza età nell'udienza gener… - Italian : Vaticano: proporre ai fidanzati la castità prematrimoniale -

... sono alcuni dei temi affrontati nelle nuove linee guida delper la preparazione al ... "Non deve mai mancare il coraggio alla Chiesa dila preziosa virtù della castità, per quanto ciò ...Nel documento del Dicastero per i laici che traccia le nuove linee per la preparazione alle nozze si sottolinea come sia necessaria una educazione sessuale che orienti a una 'visione coniugale ...Dalla castità prematrimoniale alle coppie conviventi, dall'educazione sessuale alla regolazione delle nascite: sono alcuni dei temi affrontati nelle nuove linee guida del Vaticano per la preparazione ...Il Papa torna a parlare di terza età nell'udienza generale a Piazza San Pietro: "Noi vecchi abbiamo limiti, anch'io cammino con il bastone" (ANSA) ...