Udienza Generale 15 giugno, Papa Francesco: guerra in Ucraina non è “Una cosa lontana” (Di mercoledì 15 giugno 2022) In occasione dell’Udienza Generale di mercoledì 15 giugno Papa Francesco affronta una nuova catechesi sulla vecchiaia; ma al termine della sua riflessione il Santo Padre rivolge un nuovo appello contro la guerra in Ucraina. La richiesta è quella di non abituarsi al conflitto e non smettere di lottare per la pace. Nelle parole di Papa Francesco che percorrono l’Udienza Generale di mercoledì 15 giugno c’è tutto l’amore verso gli ultimi, gli emarginati, i dimenticati. La catechesi di questa settimana torna ancora sul tema della vecchiaia, verso la quale il Santo Padre invita ad avere cura e accoglienza. Un atteggiamento contro quella “cultura dello scarto” che porta ad ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 15 giugno 2022) In occasione dell’di mercoledì 15affronta una nuova catechesi sulla vecchiaia; ma al termine della sua riflessione il Santo Padre rivolge un nuovo appello contro lain. La richiesta è quella di non abituarsi al conflitto e non smettere di lottare per la pace. Nelle parole diche percorrono l’di mercoledì 15c’è tutto l’amore verso gli ultimi, gli emarginati, i dimenticati. La catechesi di questa settimana torna ancora sul tema della vecchiaia, verso la quale il Santo Padre invita ad avere cura e accoglienza. Un atteggiamento contro quella “cultura dello scarto” che porta ad ...

Pubblicità

RaiNews : Il Pontefice nel corso dell'udienza generale torna a parlare della “cultura dello scarto”, che “sembra cancellare g… - Avvenire_Nei : Il Papa: la guerra in Ucraina non 'abitudine', ma martirio di un popolo - vaticannews_it : #PapaFrancesco all' udienza generale: i vecchi camminano verso l'Eterno, verso una nuova 'nascita dall'alto'. No al… - s_ditaranto : a questo popolo che soffre tanto e che sta portando avanti un vero martirio”. Lo ha detto il Papa al termine dell’u… - mauromonti70 : RT @TV2000it: #PapaFrancesco: Scartare gli anziani è tradire la propria umanità, è selezionare la vita secondo l'utilità. Il dialogo giovan… -