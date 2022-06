Ucraina: Slovacchia consegnerà elicotteri da combattimento a Kiev (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu. (Adnkronos) - La Slovacchia ha deciso di consegnare elicotteri da combattimento all'Ucraina. Canada, Polonia e Paesi Bassi hanno deciso di consegnare nuove unità di artiglieria. Lo ha annunciato il capo del Pentagono Lloyd Austin. "Vorrei ringraziare la Slovacchia - ha detto - per aver annunciato una consistente donazione di elicotteri della serie Mi e munizioni missilistiche tanto necessarie". Con Bruxelles, ha aggiunto, "abbiamo anche discusso di importanti nuove donazioni di artiglieria da molti paesi, tra cui Canada, Polonia e Paesi Bassi. Questi sono investimenti chiave per le capacità di fuoco a lungo raggio dell'Ucraina e saranno cruciali per respingere l'offensiva russa nel Donbass". Il capo del Pentagono ha inoltre confermato che la Germania ha ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu. (Adnkronos) - Laha deciso di consegnaredaall'. Canada, Polonia e Paesi Bassi hanno deciso di consegnare nuove unità di artiglieria. Lo ha annunciato il capo del Pentagono Lloyd Austin. "Vorrei ringraziare la- ha detto - per aver annunciato una consistente donazione didella serie Mi e munizioni missilistiche tanto necessarie". Con Bruxelles, ha aggiunto, "abbiamo anche discusso di importanti nuove donazioni di artiglieria da molti paesi, tra cui Canada, Polonia e Paesi Bassi. Questi sono investimenti chiave per le capacità di fuoco a lungo raggio dell'e saranno cruciali per respingere l'offensiva russa nel Donbass". Il capo del Pentagono ha inoltre confermato che la Germania ha ...

