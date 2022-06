Semplificazioni fiscali: via libera dal Consiglio dei ministri. Aumento assegno figli disabili e modifiche calendario fiscale 2023 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il decreto approvato contiene novita' su calendario fiscale, dichiarazione Imu, Ires, Irap. Le dichiarazioni delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il decreto approvato contiene novita' su, dichiarazione Imu, Ires, Irap. Le dichiarazioni delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

Deputatipd : Nel prossimo decreto semplificazioni fiscali aumentato di 120€ al mese l'importo dell'Assegno unico per i figli dis… - FirenzePost : Semplificazioni fiscali: via libera dal Consiglio dei ministri. Aumento assegno figli disabili e modifiche calendar… - andrea_tarta : Con una una norma del decreto sulle semplificazioni fiscali il limite temporale tra l'acquisto e l'immatricolazione… - Noiconsalvini : Disabilità, Erika #Stefani (Ministro per le Disabilità): 122 milioni per migliorare assegno unico “Nel Dl semplifi… - LegaSalvini : Disabilità, Erika #Stefani (Ministro per le Disabilità): 122 milioni per migliorare assegno unico “Nel Dl semplifi… -