Salvini: “Ultimatum a Draghi? No, ma vogliamo risposte” (Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) – “Ultimatum a Draghi? No, le risposte non le aspetta Salvini, ci sono milioni di italiani che temono l’arrivo dell’autunno”. Così Matteo Salvini, ospite di ‘Radio anch’io’ su Rai radio 1. Cosa deve fare il governo? “Fondamentale rinnovare lo sconto benzina, adeguare stipendi e pensioni, senza tornare alla scala mobile, capire come tutelare il salario, temi immediati”. “E poi la pace fiscale”, aggiunge. “Noi – spiega – siamo al governo per aiutare gli italiani, fino a oggi su pace fiscale e stipendi e pensioni non è stato fatto nulla”. La riforma Cartabia? “Se ci sono i numeri verrà approvata”, continua sul tema della riforma oggi in Senato. “Ci sono i nostri emendamenti – avverte – chi vuole cambiare la giustizia li voterà”. Da Draghi “attendo risposte ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) – “? No, lenon le aspetta, ci sono milioni di italiani che temono l’arrivo dell’autunno”. Così Matteo, ospite di ‘Radio anch’io’ su Rai radio 1. Cosa deve fare il governo? “Fondamentale rinnovare lo sconto benzina, adeguare stipendi e pensioni, senza tornare alla scala mobile, capire come tutelare il salario, temi immediati”. “E poi la pace fiscale”, aggiunge. “Noi – spiega – siamo al governo per aiutare gli italiani, fino a oggi su pace fiscale e stipendi e pensioni non è stato fatto nulla”. La riforma Cartabia? “Se ci sono i numeri verrà approvata”, continua sul tema della riforma oggi in Senato. “Ci sono i nostri emendamenti – avverte – chi vuole cambiare la giustizia li voterà”. Da“attendo...

